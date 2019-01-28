外长：禁以色列健儿入境·遵循国家政策非“反犹太 外交部长拿督赛富丁阿都拉指出，大马禁止以色列运动员入境我国参赛，是遵循国家政策的立场，而非如外界所指把运动课题政治化或是“反犹太人主义者”。

赛富丁（右一）为“2018年全国大选：马哈迪的回归及巫统退出论坛”签名开幕。左起为詹运豪、马克及纳兹里。（图：星洲日报）

（八打灵再也28日讯）外交部长拿督赛富丁阿都拉指出，大马禁止以色列运动员入境我国参赛，是遵循国家政策的立场，而非如外界所指把运动课题政治化或是“反犹太人主义者”。

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“如果该运动会是在国外举办，我们不能阻止运动员和艺术家参加；而禁止以色列人入境我国，是超乎于政治课题。”

赛富丁今日出席谢富年东南亚机构举办题为“2018年全国大选：马哈迪回归及巫统退出”论坛后，受询及国际残障奥运委员会取消在砂拉越举行的世界残障游泳赛一事，发表谈话。

该比赛原本是于今年7月29至8月4日进行，随着大马宣布禁止以色列运动员前来大马参赛以后，国际残奥会宣布取消大马游泳世残赛的主办权。

表现对巴勒斯坦支持

赛富丁指出，根据历史记载，以色列也曾禁止巴勒斯坦人入境他国，因此，大马今天做的决定，正是表现我国对巴勒斯坦的支持，只不过，这件事刚好与运动有关。

他表示，大马的外交政策是要和每个国家保持良好的关系，但不会因为特定课题而对外交和贸易关系造成威胁。

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另外，他指出，马新两国将会致力通过外交方案，共同解决两国所关注的课题，各部门都在同步进行努力中。

关注巫伊种族宗教策略

针对希盟在金马仑国席补选败选，也是希盟总秘书的赛富丁说，胜败不是重点，而是巫统和伊斯兰党合作，并使用种族及宗教议题作为选举策略，会对人民带来怎样的影响。

他表示，今次也是希盟首次在彭亨国阵政府的选区中上阵，谈起地方议题时，州政府肯定占优势。

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他指出，希盟将会在来临2月1日（星期五）的最高理事会议中检讨金马仑败选的原因，以及商讨如何备战即将来临的士毛月州议席补选。

出席者包括马来西亚国立大学高级讲师（政治科学）莫哈末纳兹里、主讲者詹运豪及英文《东南亚事时事特刊》总编辑马克。