刘华才：民政传承中华文化·摆金猪不忌讳 民政党主席拿督刘华才说，作为独立政党的民政党，今年将首开先例，在总部摆设“金猪”，毫无任何忌讳突显传承中华文化精神。

民政党将于大年初一举办主题“回家”的新春团拜活动。左起为张健锋、温蒂、张媄好、叶运兴、苏家斌、黄爱欢、黄志毅、胡栋强、刘华才、方志伟、邱孝利、颜炳南、刘博文、张福发及张进源。（图：星洲日报）

（吉隆坡28日讯）民政党主席拿督刘华才说，作为独立政党的民政党，今年将首开先例，在总部摆设“金猪”，毫无任何忌讳突显传承中华文化精神。

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该党即日起在总部大厅摆设布和木料为主的金色猪只，其设计概念以中国传统百家衣方式呈现给公众。

他今日出席2019年农历己亥年金猪摆设仪式时说，摆设金猪不意味着对友族不尊重，相反以此教育国民“猪”是农历新年的吉祥物，同时是华人必须传承的传统文化之一。

指华人不应矮化自己

他透露，该党曾在历年的新春团拜活动，接获民意表示因顾虑友族感受，适逢猪年或狗年不敢在公共区域布置相关动物的摆设品。

“身为华人不应矮化自己，猪作为十二生肖之一为我们带来好运及繁荣，既然传承文化是正确的事情，我们就应该继续做下去。”

2月5日在总部办团拜

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另外，该党将于华人农历大年初一（2月5日）在总部举办新春团拜活动。这也是该党首次脱离国阵后，在总部举行的新春团拜活动。

他表示，欢迎全国人民包括各朝野政党领袖前来，抛开政治立场同欢共庆新春佳节。

“今年的新春团拜活动以‘回家’为主题，旨在让党员感觉归属感，同时让人民知道民政党将是来年新的政治选择。”

副总秘书温蒂说，该金色猪只以布和木料为主，其设计概念以中国传统百家衣方式呈现。（图：星洲日报）

民政或上阵士毛月补选

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另一方面，刘华才透露，该党正考虑上阵士毛月州席补选，惟仍需经过党内程序，方能正式向人民宣布是否上阵的决定。

他说，作为脱离国阵的独立政党，首先需要收集当地选民对该党的认识和接受度。

“此外，民政党还需分析上阵补选的利弊之处，以及各州和区部领袖的看法，最后由中委会作出最终决定。”

他也说，金马仑补选成绩是代表性指标，说明执政党若继续忽视民意，选民遂以选票来表示他们的不满。

他表示，国阵在金马仑补选策略的成功在于巫统和伊党合作，“国阵不能因此掉以轻心，从金马仑补选成绩显示，华裔和印裔选民并没有回流的现象。”

出席者包括署理主席胡栋强、副主席叶运兴、苏家斌、黄爱欢、邱孝利、颜炳南、公共服务与投诉局主任张健锋、副总秘书温蒂、副总财政张媄好、青年团团长黄志毅、总财政方志伟、组织秘书刘博文、中委张福发和沙亚南区部主席张进源。