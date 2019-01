魏家祥语重心长·劝勉希盟部长别老是往脸上贴金 马华总会长拿督斯里魏家祥表示,希盟部长们不应老是在言谈举止中,刻意往自己脸上贴金,却在被抓包后死命否认。

(亚依淡28日讯)马华总会长拿督斯里魏家祥表示,希盟部长们不应老是在言谈举止中,刻意往自己脸上贴金,却在被抓包后死命否认。

他表示,外交部副部长拿督马祖基昨晚在中国驻马大使馆的乙亥年新春招待会致词时,表示马中双边贸易额“首次”突破1000亿美元门槛。

“我昨天已指出马祖基的错误,因为马中双边贸易额早在前几年,已达到1060亿美元。”

他表示,马祖基随后接受记者采访时否认说过上述言论,并表示仅说马中贸易在2018年突破1000亿美元门槛。

魏家祥在文告中引述马祖基昨天台上演讲的原文:“In 2018, the first time, according to the Chinese data, bilateral trade between Malaysia and China surpassed US $100 bil threshold.”

他表示,除了上述原文,几家中文报的报导,也证实副外长当时表明“首次突破”。

他认为,副外长也好,财长也罢(税收课题),希盟部长们不应老是在言谈举止中,刻意往自己脸上贴金,却在被抓包后死命否认。

他希望希盟部长们往后勤做功课,并虚心认错。