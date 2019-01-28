成员已呈辞还要研审？选举仲裁庭择日续审 选举仲裁庭今日开庭审理6名已辞职的选举委员会成员，是否如净选盟的投诉，在第14届全国大选中涉及不当行为，以联邦法院退休法官丹斯里沈立强为首的5人仲裁员，经过一小时的听审后，择日续审。

律师古玛仁德兰（右二）带领6人步入巴生法庭；左起为莫哈末尤索夫及阿都阿兹，右一是奥曼马末。（图：星洲日报）

（雪兰莪．巴生28日讯）选举仲裁庭今日开庭审理6名已辞职的选举委员会成员，是否如净选盟的投诉，在第14届全国大选中涉及不当行为，以联邦法院退休法官丹斯里沈立强为首的5人仲裁员，经过一小时的听审后，择日续审。

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双方的辩论点围绕在6名选委会成员已经呈辞，是否还有必要召开仲栽庭研审6人有没有涉及不当行为而解除他们的职务。

6名选委会成员分别是时任副主席丹斯里奥曼马末、5名委员拿督莫哈末尤索夫、拿督阿都阿兹、苏莱曼、拿督峇拉欣甘和拿督廖仲昌，他们聘请7名辩护律师，于上午10时准时出庭。廖仲昌曾任警方政治部第二副总监，警阶为高级副总监。

协助仲裁庭的3名律师，有代表总检察署的联邦律师柯吉南碧盖、来自大马律师公会的律师普拉瓦仁和林伟捷。

听审的5人仲裁庭除了沈立强，尚有丹斯里查丽哈、丹斯里苏里亚迪、丹斯里陈国华及拿督帕拉萨为仲裁员，孔慧丽（译音）为秘书。

辩方：6成员已辞职

设仲裁庭纯粹学术论断

沈立强在庭上坦言，仲裁庭的职责在于援引联邦宪法条款第114和第135条款，对被指在任期间行为不当的选委会成员提出解除职务，但问题在于仲裁庭是否有调查有关行为不当的权限，或只能单纯解除职务。

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辩方律师拿督古玛拉恩德兰、拿督沙哈鲁丁阿里和肯加达仁，今日在巴生法庭召开的选举仲裁庭上，主要是争辩仲裁庭的功能，针对选委会成员在任期间的行为不当，进行审理和作出解除职务裁决。

他们认为，既然6名选委会成员已辞职，设立仲裁庭听审纯粹是一项不具约束力的“学术”论断。

学术成果对大局没影响

普拉瓦仁认同，身为协助仲裁庭的成员，他有职责告知，根据我国法律和通用法（common law），此事为学术事项，成果对大局没有影响。

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代表政府的联邦律师柯吉南认同，仲裁庭作用在于解除行为不当的选委会成员职务，虽然他们辞职了，但听审和裁决理应继续下去，此举是廉政的一步，能对未来的选举产生良好效应，亦能恢复人民对选举的信心。

仲裁庭非无实权橡皮章

不过，其说法遭到仲裁员苏里亚迪的反驳，质问所谓“恢复公众信心”如何界定，要去哪里找出公众作证，并自我调侃看来仲裁庭的任务已完成。

对于辩方律师形容仲裁庭只是学术论断，苏里亚迪却反驳说，尽管政府接纳了6名选委会前成员的辞呈，但仲裁庭的设立并非不具实权的橡皮章（rubber stamp）。

查丽哈坦言，既然6人已辞职，要解除其职务已非仲裁庭权限，但他不认同辩方律师沙哈鲁丁指仲裁庭不具裁断权说法，既然政府委任了5人仲裁庭，仲裁员就拥有法定权限。

代表奥曼马末、阿都阿兹、尤索夫和苏莱曼的沙哈鲁丁指出，其当事人的辞呈于今年1月1日生效，国家元首已接纳，因此不能再通过仲裁庭去终止或解除职位，但他们于本月22日接获出庭聆讯的通知。

他指出，根据联邦宪法第125（3）条款，选委会成员若在任期间有不当行为或其他原因，由首相向国家元首建议设立仲裁庭以解除职务，但他们去年已呈辞，所以不构成需仲裁庭解除职务的说法。

13项诉状没在庭上被读出

值得一提，作为投诉方的净选盟2.0早前提呈，关于6人被指在大选期间行为不当的13项诉状，今日没在庭上被读出。净选盟2.0主席范平东和总干事叶瑞生也出席旁听。

总检察长汤米汤姆斯于早前文告指出，虽然6人已辞职，但仲裁庭可自由决定所有认为合适的事项。

范平东：虽没具体裁决

仲裁庭开审具意义

范平东形容，尽管选举仲裁庭没做出具体裁决，但开审具备历史意义，也令人雀跃。他认为尽管6人已辞职，但仲裁庭依然可审理他们在大选期间的行为不当。

他强调，6人辞去选委会成员职务，不意味他们可逃脱所犯下的行为不当过错，虽然净选盟2.0对6人做出了10项投诉，仲裁庭过后整理成的13项罪状今日没在庭上读出，他交由仲裁庭定夺。

“仲裁庭有两项功能，第一，调查和定夺他们的行为失当、第二，解除他们的职务。况且他们是在政府议决成立仲裁庭后才辞职，辞职日于今年1月1日生效，所以从去年10月18日提出辞呈后，到12月31日那段时间，他们仍属于在职期。”

他认为，若仲裁庭要深入追查6人的行为不当而需传召证人，他和叶瑞生非常乐意代表净选盟2.0出庭供证。