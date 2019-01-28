新兴亚洲资产．马币最闪亮 亚洲新兴市场资产今年的前景较为光明，主因为联储局较不会大幅升息，但美中贸易战仍是首要隐忧；投资专家最看好马币、中国债市及印度股市。

（吉隆坡28日讯）彭博资讯的最新调查指出，亚洲新兴市场资产今年的前景较为光明，主因为联储局较不会大幅升息，但美中贸易战仍是首要隐忧；投资专家最看好马币、中国债市及印度股市。

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贸易战仍是首要隐忧

彭博资讯针对14名市场策略专家、交易商与投资机构的调查显示，在8种亚洲新兴货币中，以马币最受偏爱，因为预料大马国家银行将不会放松货币政策；其次是人民币；新台币排名第五；韩元敬陪末座。

在8个亚洲债市当中，以中国为首选、印尼居次、台湾垫底。股市以印度最受偏爱，因为这个南亚经济体今年将举行国会大选，有选举题材支撑，台湾则排第三、中国第七、菲律宾吊车尾。

彭博摩根大通亚元指数今年以来上升约0.5%；去年该指数下跌4%，是2015年来最大跌幅。MSCI亚洲新兴股市指数今年来上涨5.4%，表现远优于去年的大跌17%。亚洲本国货币债券今年来则小涨。

受访者也表示，亚洲一些国家的中行在温和升息之后，预料将维持利率不变，因通膨压力下降及汇率走稳。

中国经济带动亚洲市场

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东京F PG证券公司首席执行员深谷幸司指出：“联储局采取较具弹性的政策，的确对亚洲有利，而市场已经反映美中贸易战的冲击，且贸易冲突已出现一些有利信号，支持亚洲新兴资产回升。基于亚洲与中国间的贸易关系密切，因此与中国经济相关的问题是带动亚洲市场的重要因素。”

最近投资者对新兴市场的信心已回升，美银美林的分析师指出，基金业者过去15周已持续投资新兴股市，而MSCI新兴市场指数本月来已涨7%。

马币走挺至4.1090

美元走疲和大马市场重新吸引外资潮、预期大马债务可因东铁计划取消受控，推高马币一度走挺至一周新高，马币兑美元一度走挺0.4%，至4.1088水平，更挺进至4.1065，写下自1月18日新高。

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截至下午5时，马币兑美元报4.1090。

华侨银行首席经济学家林秀心上周五预测，美元受减息放缓和美国经济蹒跚冲击，可能促使马币年杪走强至4.0水平。《彭博社》的美元现货指数周五挫0.7%。

MIDF研究预测马币兑美元平均游走于4.05，年杪目标为4.0。

大马投行对马币走势保持谨慎，主要是联储局本周将对升息与否做出决定，投资者多作壁上观。

驻新加坡马银行资深外汇策略师却认为，尽管日本以外亚洲外汇受美国政府结束停摆而受激励，然而联储局本周升息与否、英脱欧决定、美中贸易谈判结果、美国就业与经济增长情况，仍会影响美元走势。

若东铁取消

可改善大马财务

大马政府决定终止与中国交通建设（CCCC）签署的200亿美元东铁计划（ECRL），分析员认为这改善大马财务状况，有助马币走势。

国际信评公司2018年5月以来，就密切关注大马负债情况。

丰隆研究经济学家钟艳屏受询时指出，股债市外资出走潮已七七八八，留下的皆是长期投资性质，大马的股债市风险减低；联储局对升息倾向鸽派、升息步伐趋缓，相信对亚太与大马市场利好。

外围风险仍高

“外围风险仍高，在内需烘托下大马今年经济可稳定增长4.7%，预测马币年杪为4.07。”

她指出，我国的3.25%隔夜政策利率处于扶持经济增长的舒适水平，政府释放370亿令吉企业退税和消费税（GST）回退，料可对企业再投资和内需有正面激励作用，推动市场更为活络。