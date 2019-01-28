林玉唐：中国东盟商协总会·致力促进中及与东盟经贸 中国东盟商会协会总会（CABA）会长丹斯里林玉唐说，该会过去两年马不停蹄进行18场礼貌拜会，与各东盟国及马中相关的大使馆、商协组织、重要人物会面和交流，获益良多及奠定良好关系。

中国东盟商会协会总会（CABA）会长丹斯里林玉唐说，该会过去两年马不停蹄进行18场礼貌拜会，与各东盟国及马中相关的大使馆、商协组织、重要人物会面和交流，获益良多及奠定良好关系。（图：星洲日报）

（吉隆坡28日讯）中国东盟商会协会总会（CABA）会长丹斯里林玉唐说，该会过去两年马不停蹄进行18场礼貌拜会，与各东盟国及马中相关的大使馆、商协组织、重要人物会面和交流，获益良多及奠定良好关系。

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该会在文告中表示虽然成立至今只有短短的两年，但是在促进中国-东盟商贸关系上所付出的努力获得认同。

从东盟总体来看，中国与东盟的双边贸易额达到5878.72亿美元，同比增长14.1%。东盟是中国的第三大贸易伙伴，仅次于欧盟（6821.64亿美元）和美国（6335.19亿美元）。然而，中国东盟商会协会总会指出，欧盟和美国这两个主要经济体与中国之间的贸易增长率仅为10.6%和8.5%，低于东盟与中国之间的增长率，所以这对马来西亚出口商来说是一个很好的机会和潜力。

中国东盟商务协会总会在东盟和中国自由贸易架构下，协调东盟国和中国的商会丶行业协会丶贸易机构和企业，成为各造之间的沟通平台，促进各区域贸易和投资合作。

林玉唐去年获颁贡献奖

去年，中国东盟商务理事会特意颁发了“增进中国与东盟经贸合作杰出贡献人物奖”予林玉唐，以表扬其在过去30多年来对中国—东盟双边投资与经贸合作上的巨大贡献。

林玉唐说，中国东盟商会协会总会成立2年来，致力促进中国与东盟，以及东盟国家之间的合作与了解，这包括礼貌拜国际贸易与工业部部长拿督达勒雷京、东盟秘书处副秘书长阿拉丁博士以及中国驻东盟大使黄溪连等，就中国与东盟重要经贸课题进行交流与交换意见。

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林玉唐也亲自率团拜访和中国东盟有关的政经文教组织，包括泰国、印尼及菲律宾驻中国的大使馆，泰国华商领袖王志民与其他领袖、菲律宾华商领袖林育庆博士、柬埔寨嘉华银行主席方侨生与商会领袖等等。

林玉唐指出，该会于2018年的活动更趋于多元化，除了原有的礼貌拜会和接待访客，中国东盟商会协会总会也成功筹办几项盛会，包括中国东盟电影节，以推广中国与东盟的电影文化事业。同时，该会也于去年12月在我国举办“中国─东盟经贸中小型企业发展的机遇与挑战论坛”，为中小型企业开拓商机。

另外，中国东盟商会协会总会过去两年也积极参与多项国际会议。