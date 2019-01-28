不解部长对东铁去留混淆．阿兹莎：将在内阁询问 副首相拿督斯里旺阿兹莎说，她不明白内阁部长之间为何会对东海岸铁路计划（ECRL）的去留问题感到混淆。

（吉隆坡28日讯）副首相拿督斯里旺阿兹莎说，她不明白内阁部长之间为何会对东海岸铁路计划（ECRL）的去留问题感到混淆。

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“当（他们发表）这些相互矛盾的声明时，我人在国外了，我会在内阁询问为什么会这样。”

《今日自由大马》引述她的谈话说，内阁必须认真和慎重的做出任何有关ECRL的决定，她也补充说，可能还有其他因素是在后来才出现。

“也许在开始时，阿兹敏是正确的，但也许后来受到其他因素的影响，需要重新检讨（决定）。”

此前，财政部长林冠英和经济事务部长拿督斯里阿兹敏对东铁计划的去留，发表了相互矛盾的声明。

阿兹敏指政府在两天前的内阁会议中决定，终止与中国交通建设股份有限公司（CCCC）签署的ECRL合约，因为此计划成本过高及超出目前政府财务能力，政府每年须缴付近5亿令吉利息。

在同一天，林冠英相隔数小时后回应记者的问题时表示对阿兹敏的宣布感到惊讶。对于他与阿兹敏之间出现说辞不一，林冠英昨日表示，政府将在本周发表官方声明。