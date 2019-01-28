纳吉揶揄部长言论矛盾．“东铁已取消就承认吧” 前首相拿督斯里纳吉又再发挥揶揄本色，他促请希盟部长承认已经取消东海岸铁路计划，不要再发表互相矛盾的言论，而且揶揄道：难道取消的是香港东海岸铁路计划？

纳吉在脸书分享网民Ab Jalil Backer的帖文，该帖文附上了一封注明是财政部的信函，标题为“东海岸铁路计划（ECRL）取消”。（截图取自纳吉脸书）

（八打灵再也28日讯）前首相拿督斯里纳吉又再发挥揶揄本色，他促请希盟部长承认已经取消东海岸铁路计划，不要再发表互相矛盾的言论，而且揶揄道：难道取消的是香港东海岸铁路计划？

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纳吉今日在脸书分享网民Ab Jalil Backer的帖文，还附上一封财政部信函，标题为“东海岸铁路计划（ECRL）取消”。

Ab Jalil Backer的帖文内容中写道：“林冠英欺骗够了，取消信函已经发出了，还要等待内阁会议？这封志期2019年1月18日取消东海岸铁路计划的信函是假的？”

纳吉在分享该帖文时写道：希盟部长，包括财政部长无需团团转。

“一下子说已经取消，一下子说还没取消。一下子说不确定是否已经取消。”

纳吉质问是谁在10天前签署这封取消信函？

他说，如果东海岸铁路计划已正式取消，加上取消信函已发出，那就承认吧。

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他也在帖文下方标签“Malu apa Bossku”（我的波士，羞耻什么），并写道：道难取消的是香港东海岸铁路计划？



