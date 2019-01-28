5年大计改善马形象．敦马今推介反贪蓝图 首相敦马哈迪将在明天推介为期5年的国家反贪蓝图（NACP）（2019-2023），全力打击国内贪污问题，改善国家的形象。

（吉隆坡28日讯）首相敦马哈迪将在明天推介为期5年的国家反贪蓝图（NACP）（2019-2023），全力打击国内贪污问题，改善国家的形象。

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这项反贪蓝图是由国家施政、廉正与反贪中心（GIACC）负责草拟，旨在加强政府施政，打造一个廉正的国家。

这份长达约65页的报告将会鉴定国内贪污的高风险领域、公共领域的贪污和滥权原因、针对不同领域拟定各种打贪措施包括制定新的法令等。

制定新管制政治献金法令

这份报告将会触及到希盟的竞选宣言和各项重要制度改革，包括制定新的管制政治献金法令、扩大申报财产范围至政府高官、修改2009年反贪污委员会法令以扩大查案官的权力、有关检察司与总检察署分开一事、如何改善司法遴选委员会、设立“独立警察投诉与行为不检委员会”（IPCMC）等。

根据2017年国际透明组织的贪污印象指数，马来西亚的排名跌至23年来最低的位置，在180个国家中排名第62。

首相曾表示，在公布国家反贪蓝图策略后，所有政府行政人员，尤其是政府部门的秘书长或领导人都要成为“反贪先锋”。

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届时，预料每一个政府部门、机构、局和高风险的政府关联公司都需要采用ISO37001反贪管理系统，防范贪污和打造廉正文化。

首相早前指出，根据首相2018年第一系列第一号指令，各个政府部门和机构所持有的政府关联公司，必须在两年内成立廉正及施政单位（IGU），这项指令已经于今年10月5日生效。