B40免费体检3月试跑·80万受惠名额“先到先得” 卫生部长拿督斯里祖基菲里推介B40群体健康检查计划（PeKa B40），这项计划将在今年3月正式分阶段试跑，50岁以上的生活援助金（BSH）受惠者及配偶将自动享有免费健康检查，全国将有80万人受惠。

祖基菲里（右三）与卫生部官员一同推介PeKa B40计划，左起为罗海扎、诺希山及李文材；右起为阿都拉迪夫及陈超明。（图：星洲日报）

（布城28日讯）卫生部长拿督斯里祖基菲里推介B40群体健康检查计划（PeKa B40），这项计划将在今年3月正式分阶段试跑，50岁以上的生活援助金（BSH）受惠者及配偶将自动享有免费健康检查，全国将有80万人受惠。

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他表示，政府目前为PeKa B40计划落实初期拨款1亿令吉，80万个受惠名额将采取“先到先得”制度；他不排除将在内阁会议要求附加拨款，惟附加拨款数额须进一步在内阁进行讨论，仍需考量到国家的财务状况。

祖基菲里今早在卫生部举行的PeKa B40计划推介礼上致词时指出，首相敦马哈迪于上周推介的mySalam保险计划与PeKa B40计划是相辅相成的，旨在让B40群体获得所需的医疗服务及保障，并且减少他们的负担，提高人民福祉。

不同的是，mySalam保险计划是政府为18至55岁的生活援助金受惠者投保，一旦被证实患上36种严重疾病类别的疾病，就能受益，包括在治病期间获得津贴。

限50岁以上援金受惠者夫妇

至于PeKa B40计划，则是50岁以上的生活援助金受惠者及其配偶可进行健康检查之余，也能获得所需的医疗器材或配备，还有1000令吉完成癌症治疗补贴，以及500至1000令吉的交通补贴。

他指出，PeKa B40计划将由隶属卫生部，100%由政府拥有且非营利的ProtectHealth企业（PHCorp）管理，首席执行员为拿督阿都拉迪夫，他过去曾在Takaful Ikhlas集团担任首席执行员。

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卫生部数据显示，B40群体中有47.6%，50岁以上者至少罹患一项疾病，但没有进行检查及诊断。其中，60%的癌症病患都是后期才发现患病，因而延迟接受治疗，甚至有很多癌症病患没有完成治疗。

同时提供精神健康检查

祖基菲里也表示，PeKa B40计划也提供精神健康检查，因为在我国，每10名成人就有3人患有精神疾病，而B40群体中，也有31.5%是精神病患。

出席推介礼者包括卫生部副部长李文材、秘书长拿督斯里陈超明、总监拿督诺希山及策划组主任拿督罗海扎。

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郊外民众获交通补贴

祖基菲里强调，卫生部是基于考量到居住在偏远地区的民众因路途遥远而不进行健康检查或接受治疗，所以才透过PeKa B40计划给予交通补贴。

若B40群体透过PeKa B40计划的健康检查证实罹患须接受治疗的疾病，包括癌症，他们可索取半岛500令吉，而砂拉越、沙巴1000令吉的交通津贴。

他进一步解释，这笔交通补贴是每一项疾病可获得最高500或1000令吉，因此胥视病患本身患上多少疾病。

PeKa B40计划的宣传手册也注明，病患能获得多少的交通补贴胥视病患住家与医院的距离。

盼与私人诊所及化验室合作

祖基菲里表示，卫生部盼能与私人诊所及化验室透过PeKa B40计划进行合作，以便私人诊所也能提供PeKa B40计划的健康检查服务。

他希望政府及私人诊所之间的合作，能确保更多大马人进行非传染性或慢性疾病健康检查，以便进行预防或在患病初期得以接受治疗，控制病情及延长寿命。

只能在政府医院接受治疗

不过，若健康检查结果显示患病，病人只能在政府医院接受治疗。

尽管50岁以上的生活援助金受惠者及配偶将自动享有免费健康检查，无需再进行任何登记或申请程序，但卫生部建议受惠者在前往临近诊所进行健康检查前，先浏览PeKa B40计划的官网（3月启用）查询自己是否符合资格。

受惠者也可通过网站查询参与此计划的诊所名单，并记得要携带身份证前往。