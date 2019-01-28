纳吉质问“若要我对赵明福案负责”．“谁该为阿迪之死负责？” 前首相拿督斯里纳吉今日质问行动党国会领袖林吉祥，到底谁应该为在兴都庙骚乱中殉职的消拯员莫哈末阿迪之死负责。

纳吉在脸书发帖，质问林吉祥谁该为消拯员阿迪之死负责？

（吉隆坡28日讯）前首相拿督斯里纳吉今日质问行动党国会领袖林吉祥，到底谁应该为在兴都庙骚乱中殉职的消拯员莫哈末阿迪之死负责。

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他说，林吉祥在去年10月社交网推特发布推文，指“纳吉没有杀害赵明福”，可是林吉祥依然缠着说纳吉虽然不是赵明福命案的凶手，但依旧要为此案负责，因当时的政府是纳吉领导的政府。

他今日在社交媒体脸书贴文质问，若按照林吉祥的逻辑，谁又应该为消拯员阿迪的死负责？阿迪在两个月前，在首邦市USJ斯里马哈马廉曼兴都庙，骚乱事件中执行任务时遭遇重伤，不治身亡。

纳吉说，虽然林吉祥说他（纳吉）不是赵明福命案凶手，但还是要纳吉负责，因当时的政府是由纳吉领导。

他说，为何林吉祥不早点说“纳吉没杀害赵明福”。

“我在去年10月，多次向林吉祥施压后，林吉祥最后才发布了上述推文。看来，高庭、上诉庭及负责调查工作的皇家委员会，其实是无法为我洗脱污名，只有这位行动党元老有此能力。”

他表示，在很长的一段时间，约有10年时间，行动党启动了全党上下的宣传机器，将他个人照与姓名与赵明福照片摆放在一起，指控他是赵明福命案凶手。

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纳吉强调，现今政府是由希盟组成，责任是在现任政府手中，目前行动党已是执政党一员，也是林吉祥的政党，追究赵明福的责任已经转移到林吉祥身上，如果还要调查的话就去吧。