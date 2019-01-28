花蒂玛：展示申请入籍证据.非公民可免费上学 砂福利、社区和谐、妇女、家庭及儿童发展部长拿督斯里花蒂玛阿都拉表示，因父母没办结婚证书关系，导致国籍必须跟随母亲的非我国国籍孩童

花蒂玛：因父母没办结婚证书关系，导致国籍必须跟随母亲的非我国国籍孩童，也可到政府学校上课。

（古晋28日讯）砂福利、社区和谐、妇女、家庭及儿童发展部长拿督斯里花蒂玛阿都拉表示，因父母没办结婚证书关系，导致国籍必须跟随母亲的非我国国籍孩童，也可到政府学校上课，惟需缴付学费，小学一年为120令吉，中学240令吉。

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“对于那些低收入、拥有许多孩子的困难家庭，我已跟古晋和诗巫教育官员商讨，如果发现有些父母无法一次性缴付学费，可跟校方讨论，以采用每月方式来缴付，如果以10个月来计算，他们每月只需缴付12令吉。”



花蒂玛阿都拉今日在召开新闻发布会上指出，在教育部2019年的包容性教育中，为了让所有孩童都可享有教育权益，所以从今年起，无国籍孩童也可前往政府学校上学。



花蒂玛阿都拉强调，这是好的措施，如果该孩童国籍正在申请公民权，只需展示正在申请的证据，就可免费上学，惟宽限期为2年，如果申请超过两年，就会对孩子的学习造成影响。



（新闻来源：砂拉越星洲日报）