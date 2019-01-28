聚焦贸易战．外资返亚洲·9个月最长连买·马股上周吸资4.55亿 市场观望本周登场的美国与中国新一轮贸易谈判，带动全球资金重新部署亚洲市场，马股也成功重返外资雷达，外资连续3周净买马股，创下9个月来最长连买纪录。

（吉隆坡28日讯）市场观望本周登场的美国与中国新一轮贸易谈判，带动全球资金重新部署亚洲市场，马股也成功重返外资雷达，外资连续3周净买马股，创下9个月来最长连买纪录。

广告

MIDF研究表示，市场重新把焦点放在美中贸易谈判，全球资金持续回流亚洲，外资上周净买27亿2000万美元，为2018年首周以来最高净买入水平，马股全周吸资1亿1010万美元（约4亿5510万令吉），连续3周录得净资金流入，创下2018年4月来最长连买纪录。

数据显示，大宝森节假期后，马股周二开市即成功吸引全球投资者涌入，单日买进1亿5800万令吉，连续3个交易日净资金流突破1亿令吉关口，但周三投资者对全球经济前景感到忧虑，加上市场盛传中美贸易谈判可能破局，导致外资购兴锐减，仅净买2950万令吉。

不过，外资在随后2个交易日越买越起劲，连续2个交易日，净买进突破1亿令吉关口，分别达到1亿零560万令吉和1亿6210万令吉。

东盟4国吸金

大马第二低

以平均每日成交值计算，外资参与度较前期增长逾30%，至13亿令吉，创下8周来最高。

尽管外资对马股兴趣渐浓，但MIDF说，比较其他同侪，马股总体吸金力还是稍逊一筹，今年以来外资仅净买进2亿1350万美元（约8亿7950万令吉），为东盟4国（泰国、印尼、菲律宾和大马）第二低，仅高于泰国的1亿4800万美元。

广告

尽管亚洲股市表现靠稳，不过马股今日因套利下跌，再度失守1700点水平。

综指再失守1700点

马股综指高开于1705.41点，上扬4.38点，但因部份蓝筹股套利，盘中下跌7.4点，至1693.63点，失守1700点。今日收市综指报1697.50点，跌3.53点。

BIMB研究指出，市场憧憬中国最高经济官员刘鹤将到华盛顿与美国贸易代表谈判，美中可能达成协议，为贸易战划下句点，本周资金流可能持续正面。

广告

BIMB说，马股上周延续涨势，富时综合指数在睽违2个月后首度攀上1700点关口，其中去年12月备受投资者冷待的手套和通讯股重获投资者青睐，马电讯（TM,4863,主板电讯媒体组）和贺特佳（HARTA,5168,主板医疗保健组）股价回升就是最佳证明。

“随着联储局可能不会积极升息，美元前景可能偏弱，加上油价靠稳将是金融市场短期主题所在。”

联昌吸金1655万

以各股来看，MIDF指出，联昌集团（CIMB,1023,主板金融服务组）上周累积吸资1655万令吉，表现领先群伦，更较前期的1604万令吉为高。

国家能源（TENAGA,5347,主板公用事业组）和大众银行（PBBANK,1295,主板金融服务组）则以1108万和973万令吉净资金流入紧追在后，但两者表现却与前期截然不同。

国能增59%

大众银行减46%

国家能源上周净买进资金流较前期的696万令吉增加了59%，大众银行净买进资金流却比前期的1804万令吉减少46.06%。

马银行连2周遭抛售

相比之下，马来亚银行（MAYBANK,1155,主板金融服务组）情况更令人忧心，连续2周遭外资抛售，上周净资金外流1584万令吉，比前期的894万令吉增加77.18%。

星狮（F&N,3689,主板消费产品服务组）和云顶大马（GENM,4715,主板消费产品服务组）则分别以1397万令吉和1198万令吉净资金外流紧追在后，但值得关注的是，云顶大马卖盘较前期的293万令吉足足多了3.08倍。