黄顺舸：春节后设特别小组 ．探讨诗巫3大领域发展 诗巫在经济不景气时或可设立一个特别小组，并由诗巫省华人社区最高领袖天猛公拿督刘利民来领导

（诗巫28日讯）砂第二财长兼国际贸易与电子商务部部长拿督斯里黄顺舸指出，诗巫在经济不景气时或可设立一个特别小组，并由诗巫省华人社区最高领袖天猛公拿督刘利民来领导，再配合商会、华团、企业家、其他的社会重要组织共同商讨如何发展3大领域即旅游业、农业与教育业。

广告



“我们已经与刘利民交谈，希望这小组在农历新年后成立，各造届时可踊跃参与，并且达成共识，让诗巫发展得更好，为人民做出更多服务，这是领导人的重要任务。这小组可以策划如何发展诗巫的旅游业、农业与教育业，相信经过一两年或两三年就有一些项目可落实。诗巫的木材业与造船业可继续发展，尤其是本地造船业有很多船王，他们知道如何度过困境中面对的挑战。”



他于今早与诗巫中华总商会理事、青商团进行交流时说，诗巫是我家，建设靠大家，各造不要抱着太强的政治形态，与其在媒体互相讨伐、浪费时间，不如在圆桌下商量如何发展诗巫，把诗巫带向更美好明天。



黄顺舸称，诗巫早年经济命脉是木材业，造船业是诗巫另一重要行业。如今木材业减产、林地也慢慢减少，砂木材税收从最早的10亿逐步减至8亿、6亿，去年只剩4亿令吉；造船业在过去一两年也是不景气，将后两三年也会面对许许多多挑战。