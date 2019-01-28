限200名额逾千长者到场人挤人·发新春聚餐赠券酿2死 原是为了要宴请老人家的新春聚餐活动，不料却在报名时疑人潮太多引发混乱，酿成2名老妇暴毙，6名长者晕倒的不幸事故。

多名老人家在事发后无助的站在商业广场外等待消息。（图：星洲日报）

（吉隆坡28日讯）原是为了要宴请老人家的新春聚餐活动，不料却在报名时疑人潮太多引发混乱，酿成2名老妇暴毙，6名长者晕倒的不幸事故。

广告

这起事故于今天中午12时左右发生在隆市ICC PUDU内。

2老妇暴毙另6晕倒

据了解，有关新春聚餐活动原定在2月11日在半山芭综合商业广场（ICC PUDU）内的美食中心举行，并在今天早上11时至1时之间开放让长者免费索取用餐赠券，不过名额只有200个。

金马警区主任沙哈鲁丁助理总监指出，这项活动吸引了约千名长者早上就前来排队，报名正式开始后，因前来报名者太多，有一些长者开始争先恐后的索领赠券，在混乱中有数名长者昏倒，其中两名老妇阿宝（85岁）及刘亚男（78岁，人名皆译音）因呼吸困难而当场暴毙，至少有两名老妇过后被救护车送往医院治疗。

沙哈鲁丁指出，这项活动是由当地商家及熟食摊主联合举办，两名死者的遗体已送院进行解剖。

他补充，警方已将此案列为猝死案处理。

广告

警方询问还留在现场的老人，以了解事故的来龙去脉。（图：星洲日报）

保安：每次4长者进办公室登记

不听指示逾千人推挤

一名不愿具名的保安人员（62岁）形容，原本是安排每次让4个长者进入办公室索要赠券及登记资料，不料在排队的逾千名长者不听指示，你推我挤，大家都怕抢不到仅限200个位子的名额。

他说，事发当时，他听见有人大喊，才发现有4名老妇晕倒，而当时其中2名老妇已没有呼吸。他试着抢救她们不果，直到救护车来到。

水果店员工：凌晨5时逾百人排队

广告

此外，莱恩（水果店员工，20岁）透露，他于今早5时到水果店开门，已见有逾百名长者在排队，他们部份坐在地上或站着等待。

“据我在这店里工作的3年，这活动是每年都举办一次，但此次是首次发生人命。”

据记者走访事发现场，许多长者是在ICC PUDU美食中心的大门右边的走道开始排队，再步上一层阶梯到办公室内进行登记。