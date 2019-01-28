知知港壁画创作者·梁圣勇车内烧炭自杀 在知知港古庙外墙画下不少正能量壁画成为“打卡景点”的森州著名壁画家梁圣勇，昨日上午在车内烧炭自杀，巡警发现时，已经没有生命迹象，脸书上不少知己好友纷纷表示惋惜。

由梁圣勇操刀的“同甘共苦”是知知港最受欢迎的壁画之一，就连交通部长陆兆福（右）也曾与壁画合照。（图：星洲日报）

（森美兰．芙蓉28日讯）在知知港古庙外墙画下不少正能量壁画成为“打卡景点”的森州著名壁画家梁圣勇，昨日上午在车内烧炭自杀，巡警发现时，已经没有生命迹象，脸书上不少知己好友纷纷表示惋惜。

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根据警方消息指出，巡警是于昨日上午10时30分左右，在日叻务的多伊瀑布（Jeram Toi）附近发现一辆停泊在旁的迈威轿车，过后发现死者在车中烧炭自杀。

壁画成知知港打卡景点

来自知知港的梁圣勇年仅27岁，他6年前只有21岁时，在知知港广福宫古庙外墙制作了多幅壁画而声名大噪，壁画主题分别是“莫忘初心”、“转角遇到麟”、“转角望重生”及“转角遇到旺”等，壁画的内容主要是带出正能量。

这些壁画也成为了游客到访知知港的“打卡景点”，每个周末都不少游客慕名而来。

此外，在发生马航MH370航班失联事件后，梁圣勇也在芙蓉端姑慕纳威路一店屋的大墙绘上题为“转角有奇迹”的一组壁画。

2017年梁圣勇也参与了《星洲电子报》举办的校园壁画比赛，去年更在知知港完成了该地区最大的一幅壁画“落叶归根”，壁画的内容由企业家赞助，壁画的内容更把知知港的风土人情纳入其中，成为当地人引以为傲的一幅壁画。

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