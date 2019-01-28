第一阶段援金发放．北砂逾4万5千人受惠 内陆税收局美里分局局长哈兹兹披露，北砂区预计超过4万5000人将在今天发放的第一阶段300令吉生活援助金下受惠

陈长锋（中）与美里社青团团长许溧根（左）前往拜会内陆税收局美里分局局长哈兹兹（右）以谘询有关援助金申请事项。

（美里28日讯）内陆税收局美里分局局长哈兹兹披露，北砂区预计超过4万5000人将在今天发放的第一阶段300令吉生活援助金下受惠。

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哈兹兹是昨早接见埔奕区州议员陈长锋与行动党美里社青团团长许溧根时向两人直言，由于第一阶段发放的生活援助金沿用“一马援助金”旧名单，因此预算美里、老越及林梦等受惠者应该超过4万5000人。



陈长锋表示，依据财政部指示，符合2019年生活援助金申请者必须是已婚夫妇（双方均为大马人）、有负担的单亲父母以及60岁以上独居老人；而单身者虽已被剔除在生活援助金下受惠群体，但希盟政府却通过其他福利政策，继续照顾B40群体及单身者。



陈长锋称，已婚夫妇若有一方非大马人，以及无负担的单亲父母，以及有负担的单身者都不在2019年生活援助金受惠名单内。



“但他们可在2019年生活援助金开放申请后即2月1日重新申请，让内陆税收局重新审核，至于领取第一阶梯300令吉援助金的受惠者也需前往更新资料。”



