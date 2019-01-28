下月接受申请更新资料． 生活援金 不放现金券 2019年生活援助金（BSH）将在2月1日至3月15日开放接受申请及更新资料程序

（美里28日讯）2019年生活援助金（BSH）将在2月1日至3月15日开放接受申请及更新资料程序，预计第2阶段及第3阶段援助金将在5月及8月发放。

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为简化后续援助金发放程序，当局将不会再发放现金券，而是规定符合资格者必须提呈银行户头资料，统一将援助金汇入受惠者户头内进行发放。



埔奕区州议员陈长锋今早亲自走访内陆税收局美里分局向局长哈兹兹了解援助金详情后，对记者强调，援助金发放方式将进行改革，以简化现有程序，同时也免于援助金被一些政党沦为“政治筹码”。



他指出，希盟政府改革的原意是希望攸关人民福祉的课题不会再被政治化，尤其对于偏远内陆区的原住民及乡民每次都需舟车劳顿及承担昂贵车资前来领取现金券或援助金，对他们造成极度不便。



“内陆区域有很多国家储蓄银行（BSN）代理员驻守，方便原住民及内陆区域乡民提出申请，往后他们就无需在援助金发放日需在银行内大排长龙以兑现现金券。”



陈长锋说明，今天发放的第一梯次生活援助金300令吉仍会直接汇入银行户头或以现金券形式发放，但改革后将统一通过银行户头直接发放。