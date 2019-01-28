刘伟强：国阵成功守土．“废死建议没冲击政局” 针对希盟在金马仑国席补选败选一事，掌管法律事务的首相署部长拿督刘伟强表示，金马仑国席本来就属于国阵，这次国阵只是成功捍卫原有议席，对希盟没有带来任何改变，废除死刑的建议并未影响政局。

刘伟强（左）巡视霹雳州法援局向职员了解工作情况。右为海妮哈山。（图：星洲日报）

（霹雳．怡保28日讯）针对希盟在金马仑国席补选败选一事，掌管法律事务的首相署部长拿督刘伟强表示，金马仑国席本来就属于国阵，这次国阵只是成功捍卫原有议席，对希盟没有带来任何改变，废除死刑的建议并未影响政局。

广告

他今日到怡保展开官方访问，并在霹雳州法援局受询及希盟败选是否与废死建议有关时，并没有正面回应。

他指出，希盟败选是受各种因素影响，需要以整体的角度来剖析。

指目前不需要宪法法庭

“金马仑国席本来就是国阵的，而这次是因为法庭证实涉贿选才裁决有关议席需重选，国阵这次是成功守住原有议席，对希盟没有任何改变，（废死建议）对政局没有造成改变。”

询及话望生国会议员东姑拉沙里建议成立宪法法庭一事，刘伟强认为目前没有这个必要。

他表示，有关宪法的课题可由联邦法院裁决，当涉及重大的宪法课题则可由七司会审，当然任何人都可提出建议，但成立宪法法庭目前未有需要。

广告

英迪拉案法庭已裁决

“总警长应采行动找幼女”

另外，针对印裔妇女英迪拉指未获得新政府全力协助她与幼女团聚一事，刘伟强回应指法庭已作出裁决，迄今对方仍未能与幼女见面的事并不在法庭的权力范围。

他指出，此事需要总警长采取行动，履行法庭所作出的决定。

此外，刘伟强表示，这次的官访是为了巡查各法律机构和建筑的设施，鉴定所需作出的改善，以确保法律人员能在良好的环境下工作。

广告

他透露，目前其中一个需要改善的是吉隆坡大使路法庭，此法庭的冷气系统失灵，法律人员必须使用风扇，而风扇会导致文件乱飞，影响他们作业。

出席者还有霹雳州法援局局长拿督海妮哈山。