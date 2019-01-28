林吉祥：“怪前朝”非希盟败选主因．“输在巫伊恶毒政治手段” 行动党依斯干达公主城国会议员林吉祥说，他并不认同人民对希盟政府一直“怪前朝”、“盗贼治国”的作法感到厌烦，是导致希盟在金马伦补选遭到选民拒绝的主因的说法。

林吉祥（左）为哈罗德安格斯的新书──《509：大马人终于觉醒并拯救国家的一天》主持推介礼。（图：星洲日报）

（八打灵再也28日讯）行动党依斯干达公主城国会议员林吉祥说，他并不认同人民对希盟政府一直“怪前朝”、“盗贼治国”的作法感到厌烦，是导致希盟在金马伦补选遭到选民拒绝的主因的说法。

广告

“我不认同，如果你仔细研究投票结果，问题出在日莱（Jelai），而不是丹那拉打（Tanah Rata）。日莱为巫裔和原住民占大多数的选区，而尽管我们去这些地区努力工作，但也不足以去克服巫统和伊党的联合力量下，所使用的谎言、恐惧、种族和宗教课题的恶毒政治。

他说，导致希盟在金马仑国席补选落败的关键，正是巫伊合作下所使用的恶毒政治手段。“所以我认为，这（恶毒政治）将是新政府接下来所将面临的挑战。”

他今天在文运企业（Gerak Budaya）出版社，为退休工程师兼作家哈罗德安格斯（Harold Angus）的新书《509：大马人终于觉醒并拯救国家的一天》主持推介礼后，接受媒体访问时这么表示。

种族、谎言、谬误和恐惧

他表示，巫统和伊斯兰党合作下所使用的恶毒政治手段，将是希盟政府以及所有大马人今后所必须面对的挑战。

“巫统和伊党合作是毫无疑问的，而在有关恶毒政治的问题上，种族、谎言、谬误和恐惧都是重要的元素，而我认为这是所有大马人如今必须面对的挑战。”

广告

林吉祥强调，如果巫伊合作，是让国家朝向更加繁荣、团结和进步的社会，是没有人会反对的，“但如果是朝向极端的政治、种族、恐惧、威胁和谎言，这对整个国家以及大马族群都是不利的，所以这是要大家能够了解的。”

至于在稍早前进行的新书推介礼与出席者的交流会上，有民众表示首相敦马哈迪以“经济不平等”为由暂时拒绝承认统考，是不合理的推托之词时，林吉祥表示：“我们相信希盟会在这一届任期内承认统考”。

此外针对一名女性出席者情绪激动地再三提问，他们当中有人对某部长不满，有什么管道去换掉不喜欢的部长时，林吉祥并没有正面回应，仅表示这是每个人的权利，并表示“509后大家已不再害怕改变”。

“如果希盟做到不好，你可以在下届大选换掉我们。”

广告

士毛月补选成希盟考验

林吉祥表示，金马仑国席补选的失利，对希盟是一个很好的提醒；而接下来的士毛月州席补选，对希盟将是一个很好的考验，一旦再输将是一个很大的打击。

“基本上这次应该是给希盟和成员党一个教训，虽然我们一路来都觉得这是很艰难的一战，要胜的话差不多是要一个奇迹，但虽然如此，我们也可以从补选的失败中得到一些启示，就是关于怎样能够更有效的来传达希盟的政策和目标，而且希盟本身也需要一个检讨，以便能更加有效地来操作。”

林吉祥认为，接下来的士毛月州席补选对希盟将是一个很大的考验，“我相信巫统和伊党在赢得金马伦国席补选后，都会觉得这（士毛月州席补选）是能够胜的；但如果（国阵）能胜，对希盟将是一个很大的打击。

“因此接下来的士毛月州席补选将会是重点关注，而我们可以预测巫伊合作下的策略，这将是一场很重要的补选。”

而询及希盟在士毛月州席补选将会有什么竞选策略时，林吉祥仅表示：“这个你要去问在士毛月的土团党候选人。”