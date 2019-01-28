槟大桥休旅车坠海案·警方：完成调查等2报告 槟州总警长拿督纳仁纳沙卡兰说，警方已完成槟城大桥休旅车坠海案的调查，目前正等待化学局的两份报告，待报告出炉后，才会提出合适的建议。

（槟城28日讯）槟州总警长拿督纳仁纳沙卡兰说，警方已完成槟城大桥休旅车坠海案的调查，目前正等待化学局的两份报告，待报告出炉后，才会提出合适的建议。

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他说，虽然警方是以交通意外的角度调查此案，但基于肇祸司机在早前的尿液检验中，被测出对大麻呈阳性反应，因此还需等候化学局的完整化验报告才能做出评断。

“化学局也可能需要一些时间才能完成报告。”

另外，他指出，警方已将此案的调查报告提呈给副检察司，目前正等候对方指示。

他今午出席槟州警察总部为槟大桥轿车坠海案的搜救队举办的慰劳宴后，在新闻发布会说。

他在慰劳宴上，感激搜救队的付出，他说，很多人无法了解搜救队的救援工作有多困难，但他可以体会。

“我曾有过最少20次的潜水经验，当时我潜水的海域能见度有10米，但是，搜救队这次是在几乎没有能见度的海域进行搜救工作，只有少数人能做这样的工作”。

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他说，这次的搜救工作，展现了不同单位及机构的合作无间，是良好典范，搜救队成功在3天内捞起沉在海底的车辆及遗体，交回给家属。

他也指出，有些人不了解，为何搜救队需要3天时间才能捞出车辆与尸体，他邀请这些人与他一起尝试潜水，或许他们心中便有答案。

他同时解释，搜救队必须根据标准作业程序来进行工作，所以才需这么长的时间。

“如果我们不根据标准作业程序来展开搜救，若有人因此死亡，那到时大众也会质疑我们为何不根据程序来办事。”

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共有6个机构参与槟大桥轿车坠海案的搜救工作，即警方，大马海事执法机构，大马皇家海军，水警，消拯局和民防部队。

出席者有槟州副总警长拿督罗斯里仄，威中警区主任聂罗斯，第一区水警指挥官罗斯曼等。