“没证据乱指控我性骚”．洪翊傔限时苏仪芳道歉 行动党党员洪翊傔（Aik Kean Ang）报警，指彭亨州团秘书苏仪芳在没证据下胡乱指责他性骚扰，并促苏仪芳在24小时内公开道歉，否则不排除采取法律行动。

王伟霖（左）报警要求警方调查苏仪芳在没证据下胡乱报警指责洪翊傔（中）。右是社青团代表黄宗泽。（图：星洲日报）

（槟城．北海28日讯）行动党党员洪翊傔（Aik KeanAng）报警，指彭亨州团秘书苏仪芳在没证据下胡乱指责他性骚扰，并促苏仪芳在24小时内公开道歉，否则不排除采取法律行动。

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律师王伟霖今日陪同洪翊傔到北海麦曼珍警局报案后，在新闻发布会上说，苏仪芳报警指洪翊傔性骚扰，已造成洪翊傔生活上的困扰，让人家误解洪翊傔为好色之徒。

指写帖文的是王某

他说，大家可在脸书上看得很清楚，写帖文的是王某，而不是洪翊傔。苏仪芳应该先搞清楚，是谁写那个性骚扰的帖文才报案，苏仪芳现在是胡乱报案。

“洪翊傔只是在1月26日在脸书发该张照片，而且是没写任何文字，经过被王某改图后变成一个性骚扰图。”

促查许姓男影射帖文

他说，他们也报警要求警方调查许姓男子，在NTV7华语新闻脸书专页有关苏仪芳报警的新闻帖子下留言“吸冰打老婆，真是raja uda贱男人”，影射洪翊傔，这是非常严重的指控。

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他也要求马华总会长拿督斯里魏家祥解释为什么让其马华党员苏仪芳报假案？

针对许多网民认为洪翊傔每天早午晚三餐都问候苏仪芳也有性骚扰成份，洪翊傔回应，他每天早午晚三餐都收到许多人讯息问候他，难道这也属于性骚扰吗？

马华要求对付存政治意图

马华峇眼区会今早也到峇眼国会议员林冠英服务中心提呈备忘录，要求行动党对付他，因此他认为马华的用意非常明显，存有政治意图。