林冠英：希盟胜4场．国阵赢1场．“5补选各自捍卫堡垒” 行动党秘书长林冠英说，第14届大选后，国内迎来5场补选，希望联盟胜4场，国阵赢一场，都是捍卫各自的堡垒区，若此情况延续到下届大选，希盟依然可保住政权。

林冠英（右七）与峇眼惹玛州选区内的乡村社区管理理事会成员向各界拜早年。右六是彭文宝，右九是孙意志。（图：星洲日报）

（槟城．北海28日讯）行动党秘书长林冠英说，第14届大选后，国内迎来5场补选，希望联盟胜4场，国阵赢一场，都是捍卫各自的堡垒区，若此情况延续到下届大选，希盟依然可保住政权。

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林冠英也是峇眼国会议员，他昨晚在选区乡村社区管理理事会新春慰劳宴上致词时说，现在希盟及国阵都在各自的强区胜出，仅能保持现状，除非国阵在即将上演的雪州士毛月补选，从希盟手中夺下该议席，或希盟在森州晏斗补选击败国阵，那就另当别论。

马华应解释助选巫伊

他说，巫统—伊斯兰党在金马仑国席补选已连成一线，更频频发出种族和宗教极端主义的言论，当巫统和伊党玩种族主义包括反对希盟政府拨款给独中和华小，为何马华仍然为他们助选。

他说，这是一个很严重的问题，马华需要解释，若不退出国阵，不仅将成为历史罪人，也会遗臭万年。

“当初（民联）会与伊党合作，是因为伊党已故精神领袖聂阿兹提倡中庸理念。聂阿兹曾因发现一间教堂的十字架不见，比教堂负责人还要担心，这精神已不能在拿督斯里哈迪阿旺领导的伊党上看见。”

出席者包括双溪浮油州议员彭文宝、峇眼惹玛州议员孙意志、峇眼达南州议员沙迪斯、威省市议员陈治中及邝志祥。