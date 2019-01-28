王建民：金马仑补选落败．需政府援助群非铁票 行动党政治教育副主任兼万宜国会议员王建民认为，希望联盟在金马仑国席的补选中落败，显示出新政府不能将那些需要政府援助的群体——包括原住民和垦殖民视为是理所当然的选票来源。

（吉隆坡28日讯）行动党政治教育副主任兼万宜国会议员王建民认为，希望联盟在金马仑国席的补选中落败，显示出新政府不能将那些需要政府援助的群体——包括原住民和垦殖民视为是理所当然的选票来源。

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他也分析，本次补选，华裔选民投票率下滑最多的原因有两个，包括农历新年将至，造成大部份的游子不愿短期内连续回乡以进行投票；此外，也有部份华裔选民华不满政府执政后的表现，而选择放弃投票。

“这两个原因并不互相排斥。”

他说，希盟必须更加努力，更加系统地工作，以赢得这些选民的心。

王建民今日发表文告指出，自己在本次补选前就已经预测，希盟于赢得补选的机会非常难。

他表示，希盟欲赢得本次补选，就必须同时满足4大条件——即投票率不能低于55%，获得至少70%华裔和印裔选民支持，将马来人和原住民的支持率从原有的大约10%提升到至少30%，以及将提前投票和邮寄选民的支持率从原有的大约10%提升到至少40%。

然而，希盟最终只实现两个目标，即投票率高于55%，以及获得至少70%华裔和印裔选民支持，但却无法获得更多马来人、原住民、提前投票者和邮寄选民的支持，是落败的主要原因。

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王建民表示，尽管本次金马仑补选的投票率只有68.8%，较509的78.5%投票率下降了9.7%，但依旧是相当不错的投票率，毕竟此前的4场补选投票率，较509的全国大选下降了平均37%。

他指出，国阵在本次补选赢得的多数票，从597票增加至3238票，得票率也从41%增加了13.7%，达54.7%。

王建民解释，这是因为国阵和伊斯兰党的合作取得凑效，并吸纳了大部份伊党在大选赢得的14.3%的选票。

“希盟在补选的得票率也从38.6%稍微提升了1.4%，达40%。”

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华裔区投票率下滑最多

王建民指出，尽管本次补选的投票率下降了9.7%，但各个投票区（Daerah Mengundi）的投票率却大不相同。

“华裔选民占大多数投票区的投票率下滑最多，达14.5%（80.9%至66.3%），依次是混合投票区（包括华裔和印裔占多数的选区），下降了11.1%（68.8%至57.8%）。印裔占多数投票区的投票率下滑为9.4%（61.2%至51.7%），基本上反映了整体的投票率，马来人占多数投票区的投票率下滑较小，为7.4%。（81.5%至74.1%）”

然而，原住民占多数投票区的投票率，则增加了0.4%（83.6%至84%）。

王建民说：“这可能是补选的一项创纪录成就。”

他认为，原住民依旧保持高投票率的主要原因，是大部份原住民选民皆在当地生活；此外，国阵首次派出原住民上阵竞选，也造成原住民更倾向于支持自己的同胞。

王建民形容，在大部份马来和原住民选民支持国阵、华裔和印裔选民支持希盟的情况下，马来和原住民选民的高投票率，对国阵明显更为有利。

印裔对希盟支持率上升

而从得票率来看，希盟除了华裔之外，各个族群的支持率都有所上升。

本次金马仑补选，华裔对希盟的支持率仅从509大选的76%略微下降至73.8%，或下降2.2%；然而，印裔选民对希盟的支持率，则从42.6%上升至59.0%，增幅为16.4%。

“从这些结果来看，希盟还是能够在华裔和印裔选民中达到至少70%的支持水平。

王建民表示，尽管金马仑原住民选民对于希盟的支持率从原有的7.2%增加至18.5%，但距离预期中的30%至40%支持率仍相差甚远。

他指出，希盟在金马仑补选中的一大改变，就是在拉纳（Lanai）和迪屯（Titum）这两个投票区取得突破。

“希盟在这两个投票区的得票率，从原有的0.9%和3.8%增加到27.2%与31.9%，是一个小小的成功。”

王建民认为，希盟在这两个投票区区的突破，主要是吸纳了大部份社会主义党以及小部份伊党在全国大选的选票。

他表示，希盟无法在马来人占多数的投票区中取得任何重大进展，尤其是国阵的堡垒区日赖，希盟在这些投票区中仅获得平均9.6%的选票。

王建民指出，国阵成功吸纳伊党在混合投票区的马来选票，使其在混合投票区的得票率从33.2%增加到41.8%、或增加了8.6%的得票率。

伊党选票都转移给国阵

不过，国阵真正实现重大飞跃的地方是马来人占大多数的日赖投票区，使得国阵在马来人占多数投票区的支持率，从47.9%激增到86.8%，或提高了38.9%。

“这意味着伊党在大选中赢得的几乎所有选票，都在补选中被“转移”给国阵。”

王建民表示，希盟没有实现获得30%原住民选民支持的目标，马来选民的支持率更是远远不达标（仅从8.4%增加至9.6%）。

他也坦承，尽管希盟已经是执政党，但依旧没能在提前投票或邮寄选票的军警或公务员身上取得优势。

国阵在仍获得78.1%提前投票选民，以及70.3%邮寄选民的支持。

王建民表示，随着希盟在金马仑补选落败，外界即开始盛传希盟落败的原因；然而，如果没有任何系统的调查，很难将任何具体因素归因于补选结果。

“我们还有4年的时间，希望可以从这次补选中吸取教训。”