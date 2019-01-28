马华：不该惩罚父母．教部应了解辍学原因 马华教育谘询委员会副主席郑春子促教育部不应专横霸道，用惩罚父母的方式强制学生念完中学，反而应该对症下药，先了解学生辍学的原因，才是真正为学生的前途着想。

（吉隆坡28日讯）马华教育谘询委员会副主席郑春子促教育部不应专横霸道，用惩罚父母的方式强制学生念完中学，反而应该对症下药，先了解学生辍学的原因，才是真正为学生的前途着想。

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她今日发文告，认为教育部拟强制要求学生完成中学教育的出发点是好，但败就败在态度太专制，没有以人性的角度去为学生着想。

她说，教育部强制学生念完中学，是一种用法律惩罚的强硬方式，根本无法对症下药的解决学生无法完成中学的问题。”

“学生无法念完中学的原因有很多，比如受到家境、损友或者成绩不达标的因素所影响。如果他们不喜欢念书，政府和父母却逼他们念书，结果只会招来反效果，引来逃学及忧郁症等问题，对他们的前途根本毫无帮助。”

她建议，教育部可以藉着提升学生的教育规划，让学生尽早了解自己的长处、能力所在，对未来有所规划，就能对念书培养兴趣，从而解决学生辍学的问题。

李霖泰：教部应听父母看法

绿盛世基金会主席丹斯里李霖泰认为，教育部建议强制性中小学教育的建议是好的，因为能够确保每个学生都能够接受教育到中五，但必须获得所有方面特别是父母的看法。

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他发文告说，在修改1996年教育法令之前，教育部必须举办与所有涉及方面的对话会。

他强调，政府必须设法协助没有能力的父母，包括每年必须有充足的预算，以便没有学生辍学而使到父母受罚。