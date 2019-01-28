家长赞同强制念完中学．惟认为不应严惩违规父母 教育部研究强制学生完成中五课程，一般家长都认同，惟他们觉得刑罚过重，应该做出调整。

（八打灵再也28日综合讯）教育部研究强制学生完成中五课程，一般家长都认同，惟他们觉得刑罚过重，应该做出调整。

广告

家长认为，毕竟时代不同，只受六年级育不足于应该社会对学识的需求，所以强制学生只少要有中五文凭才踏出社会，是合理的要求。

纪文海（亚罗士打）：应完善执行决策

家长纪文海（49岁，商人）认为教育部的建议或可取，只是对家长的惩罚未免过重，这点应该做出调整。

他说，这个年代和以前大有不同，过去或许只要有一门手艺就能讨生活，今日就算是技术人员也必须掌握一定的知识和技巧，因此强制完成中学课程是合理的。

然而他提醒，再好的政策，若朝令夕改也徒然，因此希望教育部决定的政策，可有效且完善的执行。

郭妙音：勿剥夺孩子学习权利

广告

家长郭妙音认为，今日社会仍有一些家长不重视学校教育，有者会认为孩子学习成绩不好，不如早点踏足社会学一门手艺或打工赚钱更实际，事实上是剥夺孩子的学习权利。

“试想想，现在社会竞争那么大，孩子辍学以后能做什么？”

她认同强制完成中五教育的政策。

“孩子在校即使成绩不好，但是重视道德教育的学校，会教导孩子做人的规矩，学坏的机会不高。”

广告

她说，每个学生“开窍”的时间不同，绝对不能一开始就低估或放弃任何一个学生。所以做父母的责任，是引导孩子在成长过程中慢慢学习，甚至教会他们如何做选择。

林俊杰：需找出辍学原因

育有2名孩子的家长林俊杰反对政府采用惩罚方式强制孩子完成中五学业，认为那是治标不治本的方案。

他受询时说，教育部强制学生完成中学教育固然是好事，也值得支持，可是当局却不找出学生辍学、失学的真正原因，无法解决根本问题。

“华人向来注重教育，明白‘再穷不能穷教育’的道理，所以会坚持让孩子完成基本教育。其他种族如原住民，并不一定关注下一代的教育，可能认为生计更重要，就会忽略孩子的学习机会。”

他说，若采取上述政策，富人肯定有能力罚款了事，穷人呢？可能就因为家庭经济不允许而提早让孩子辍学进入社会工作，那么他们就得以牢狱之灾来偿还过错。试问这解决了问题的根本吗？

他认为，教育部应给学生及家长灌输正确观念，了解教育的重要性，并从中找出孩子辍学的原因，进而改善问题。

林锦荣：认同处罚辍学生父母

北海家长林锦荣（59岁）认为，立法强制完成中五学业是很好的建议，毕竟社会上大部份工作都需要至少大马教育文凭资格。

“没让孩子到学校念书的父母将罚款高达5000令吉，或监禁6个月也是很好的建议，所谓赏罚分明，若没强制就不会起警惕作用，到头来父母还是不闻不问。”

他说，现代社会的双薪家庭很多，父母常忙碌工作，陪伴孩子的时间实在有限，忽略了孩子的成长，导致一些学生中三就辍学。

他说，现有教育法令只强制学生必须完成小学教育，但随着时代的改变，若只完成小学教育，所学的东西无法应付社会需求。

柔团体：须校方家长学生配合

“强制念完中学知易行难

张有全：清寒生辍学赚钱养家

峇株巴辖文西苏莱曼国中家协主席张有全表示，强制学生完成中五课程很难落实，原因包括清寒学生须辍学赚钱养家、没兴趣念书及家长无法管教等，目前许多中学的辍学率都高达10%。

他说，不少清寒学生在餐馆及超市打工兼职，若孩子不愿上学或时常逃课，家长也无能为力，而且许多家长也不愿与校方配合解决学生辍学的问题。

黄晓玲：应提供更多学习管道

来自峇株巴辖的学生家长黄晓玲认为，强制学生完成中学教育有助于提升国民教育水平的好措施，当局也应为学生提供更多管道，例如选择修读修车及理发等技术科目。

“许多中学生都处于叛逆期，而且面对语言不通及课业遇到难题便会想要辍学，所以家长必须坚持立场，通过鼓励及补习等方式，让孩子完成中学，日后才能在社会上谋生。”

她认为，当局必须让家长及校方互相配合，以落实新措施，但不应该惩罚子女辍学的家长。

曾俊贸：建议从中三开始落实

女儿就读中五的古来家长曾俊贸建议教育部，若要强制学生完成中学教育，可以从初中三开始，让学生慢慢适应，不要太过仓促。

曾俊贸也是乌鲁槽敬业华小家协主席。他表示，家长都希望让孩子接受教育，但孩子在小学时还听父母话，上了中学到了叛逆期，却不一定听父母的话。

“学习环境也很重要，目前许多能力较弱的华小生，进入中学后难以适应，特别是预备班学生，往往无意中制造一些问题。”

他说，孩子上了中学，家长就不能采取打骂或恐吓的方式教导，特别是为生活拼搏的草根家长，更没有多余的时间管教孩子。

应改善国中环境

他认为，教育局在实施上述政策前，应该改善国中环境，例如校霸问题，并为那些语文程度不强的孩子，增加手艺或技术课程，安排更多课外活动等学艺班吸引孩子参加。

“一些孩子在小学时，拥有很好的成绩，但进入中学后却因为各种压力选择逃避，这是环境的改变，届时家长是不是要先去教育局报备？”

李永贤：罚款或引发更大反弹

刚卸任的士乃国中家协副主席李永贤表示，强制学生完成中学教育，是治标不治本的政策，非但无助于解决问题，可能因为罚款引发更大的反弹。

他举例说，士乃部份学生是公公婆婆照顾的隔代教育，加上手机的普及化，一些面对经济问题或想增加经济来源的学生，到附近地区兼职打工，有的学生甚至一天打2份工。

他指出，这些学生因为迟放工，上课打瞌睡，他们只是混日子，很难被父母约束。此外，一些学生听不懂教师讲什么，无心向学。

“当然，如果学生能够留在校园直到中五，他们的思维等各方面将更成熟，也能减少社会问题。然而，我们不应该动辄罚款，应通过校方及父母以鼓励的方式劝导他们。”