专家：甲醇中毒可灌啤酒解救．酒精中毒不能喝酒解毒 许多媒体在处理有关报道时采用“男性酒精中毒超标1119倍，医师灌他15瓶啤酒救命”的标题，虽然内文有说明是甲醇中毒，即饮用了泛称的假酒，但是单看标题有可能导致有民众误以为一般酒精中毒能够喝酒解毒，以致救人反而成了害人。

越南阮姓男子因甲醇中毒入院，经医生以灌啤酒方式争取时间洗肾救治。（翻拍自镜报Mirror）

（八打灵再也28日讯）越南一周前发生的一起甲醇中毒事件，医生采用灌入15瓶啤酒救治的报道引起许多媒体转载，但是处理标题时却出现“致命性”问题，而可能引起民众误以为一般酒精中毒也能使用上述方式治疗。

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许多媒体在处理有关报道时采用“男性酒精中毒超标1119倍，医师灌他15瓶啤酒救命”的标题，虽然内文有说明是甲醇中毒，即饮用了泛称的假酒，但是单看标题有可能导致有民众误以为一般酒精中毒能够喝酒解毒，以致救人反而成了害人。

甲醇中毒处理不同

一般酒精中毒为乙醇中毒，也是所谓的真酒，根据国家毒物中心化验室主管梁樱慧日前在星洲日报的专栏指出，当过度饮酒，血液内乙醇超过个人承受力，就是酒精中毒或俗称的醉酒，其症状有平衡失控、皮肤变红、眼部充血、呕吐及呼吸变缓。

她说，严重的会出现僵硬或昏迷，甚至是死亡，而医学上酒精中毒可分为急性及慢性，前者可在短期内给患者带来较大伤害，甚至可直接或间接导致死亡，后者则是长期性累计伤害，造成酒精依赖、精神障碍、酒精性肝硬化及诱发某些癌症，如口腔癌、舌癌、食管癌及肝癌等。

她表示，我国雪隆地区去年9月爆发多起外劳饮用假酒而引发甲醇中毒事件，甲醇又称工业用酒精，与乙醇相似，价格也较便宜，一些不道德商人为了降低成本，不惜利用甲醇兑酒精出售，摄入5至10毫升甲醇就可引起中毒，30毫升就可致死。

她指出，甲醇中毒者最初几个小时的症状与醉酒相似，但是经过一段时间后会出现头痛、呕吐、腹痛、晕眩及感到气喘的症状，严重者会永久性失明、神志不清，甚至死亡，甲醇进入血液后会在脱氢酶作用下产生甲醛及甲酸，这些代谢物会产生毒性作用，而人体对甲酸的解毒能力有限。

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根据“兰姆酒土司”求真网查证，上述越南甲醇中毒患者的治疗案例是因为医生基于乙醇对酒精去氢酶素亲和力为甲醇20倍，而在同时服下甲醇和乙醇时，肝脏会优先代谢乙醇的原理，让人体免于更严重的甲醇中毒。

根据相关报道，医师对相关甲醇中毒者灌啤酒的原因，因为只有维持一定的乙醇酒精浓度，才能有效避免甲醇被肝脏代谢产生甲酸毒性，从而争取时间通过洗肾方式排除体内的甲醇，而该治疗是医师全程在旁监控下进行，一般人不该随便尝试。