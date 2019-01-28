马智礼：与家长合作教育孩子．教师自发参与家访 教育部长马智礼强调，家访计划是教师自发性参与的计划，教育部通过减少教师行政工作，希望教师能专注在提升教学品质，重当学生的“超级英雄”。

马智礼（后排左三）办法入学证给11名重返校园的原住民学生。（图：星洲日报）

（居銮28日讯）教育部长马智礼强调，家访计划是教师自发性参与的计划，教育部通过减少教师行政工作，希望教师能专注在提升教学品质，重当学生的“超级英雄”。

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“透过这项家访计划，教师可以在教育路上走的更远，能更好的履行他们的职责，教育英才并且成为学生及家长心目中的超级英雄。”

马智礼今早在东姑阿都加里尔国中出席关爱家访计划推介礼，并在会上颁发入学证给11名重返校园的原住民学生。

他提到，许多先进国如日本等，教师进行家访是极为普遍的事情，能让师长与家长之间的关系更为密切，一同合作教育孩子。

“教师是具有使命感的工作，应常扪心自问是否有尽到教育工作者的职责，让学生、家长视为超级英雄。”

助减少辍学状况

他指出，家访为教师自发性的行为，透过家访与家长分享学生的整体发展、了解学生的家庭背景，保持紧密合作，也有助于减少国内的辍学状况。

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柔佛州教育局长沙哈鲁丁也在会上汇报，指今年居銮县共有118名学生重返校园，占了全柔总数的30%，其中有不少是不曾上学的原住民或是中途辍学的学生。

澄清没缩减全寄宿学校食物津贴

马智礼在会后接受媒体访问，他对教育部副部长张念群宣布教育部拟修订1996年教育法令，扩大强制6年小学教育至11、12年中学教育一事，表示须等候官方后续正式的公布。

另外，马智礼针对前首相拿督斯里纳吉发表的推文，指政府把全寄宿学校的食物津贴，从每天18令吉缩减至14令吉50仙的指责正面否认，他认为这是子虚乌有的指责。

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“教育部没有缩减全寄宿学校的食物津贴，今天将发表文告澄清此事，我希望纳吉先做好功课，再发表评论。”

他也调侃纳吉，建议他到郊区教学，以弥补他过去所犯下的错误，但不能教导学生偷人民的钱。