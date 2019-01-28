吴文宝：落实强制中学教育前．需探讨辍学逃学原因 马来西亚国民型华文中学发展理事会署理主席拿督吴文宝说，在落实强制完成中学教育政策前，教育部有必要先集思广益，全面研讨为何学生没能完成中学教育。

吴文宝：“在落实强制完成中学教育政策前，教育部有必要先全面研讨学生没能完成中学教育的原因。”（图：星洲日报）

（槟城28日讯）马来西亚国民型华文中学发展理事会署理主席拿督吴文宝说，在落实强制完成中学教育政策前，教育部有必要先集思广益，全面研讨为何学生没能完成中学教育。

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他说，教育部可召集有经验的学校行政人员及相关领域人士，共同研究学生辍学或逃学的原因，再进行改革，以期为即将落实的措施取得事半功倍的效果。

他接受本报陈云清访问时说，强制完成中学教育的概念是好的，但若这项政策仅集中在学术方面，那就需要加以思考了。

为不同特质者设计中学课程

他认为，教育部有必要为不同特质、能力及社会需要来设计中学课程，为研究中的强制中学教育政策做好充份准备。

“例如把学生分流，依据他们的能力及兴趣展开教学，否则，只是一味注重学术或大马教育文凭考试，而未提供他们所兴趣的课程，不只成绩不理想，也难免会衍生逃学的问题，最终给学生本身、家长及学校带来困扰。”

他认为，教育部可为中学生开展的课程，如手工艺、科技技术、资讯工艺及职业课程等。

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陈清音：学术外课程应更普及

曾经负责师范学员培训与学术研发的师范学院退休讲师陈清音指出，政府应该清楚，一个人的成功不应只看学术资格，教育部在落实强制完成中学教育政策前，应做好准备，让其他方面的教育课程更加普及化，以期家长明白，若孩子学术不好，仍有其他选择供孩子发挥所长。

她举例，有些学生的兴趣是游泳、艺术、音乐及烹饪等，而教育部在这方面所提供的栽培机会足够吗？

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“除了目前分类为理科、文科、商科及技术等，教育部应提供更多方面的选择，同时将之普及化，而不是在没有充足准备下，惩罚未让孩子完成中学教育的家长。”

根据她的观察，目前一些运动项目如羽球，在接班人方面已出现青黄不接的现象，因此，政府有必要在这方面做更多的准备。

供机会接触运动艺术课程

“学生一升上中学，就应有机会接触学术以外的课程，如技术、运动、音乐、艺术等课程，让学生更明确掌握本身的兴趣。”

她坦言，有时候学生会辍学，其中原因之一是对所学习的科目没有兴趣。

对于强制中学教育的重要性，陈清音说，小学教育是培育学生的知识基础，而中学教育则是让学生学习沟通与处事的阶段，尤其目前青少年常用手机，以致缺乏人与人之间沟通，不善于交际。

“我们不希望看到学生上了大学后，即使成绩很好，却不懂得沟通的局面出现。”