外国小朋友合唱中文歌？事实：网民瞎编 中国社交媒体微博疯传一段“外国小朋友合唱中文歌”的视频，显示一群外国小朋友在舞台上用中文演唱歌曲“新年好”；随后一位女子带着一名华裔小女孩上台一起加入合唱。

（八打灵再也28日讯）外国小朋友合唱中文版的新年歌，以欢迎和鼓励一名刚从中国移民到当地的华裔小女孩？故事立意很好，但遗憾这只是网民瞎编的，并不是事实。

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近日，中国社交媒体微博疯传一段“外国小朋友合唱中文歌”的视频，显示一群外国小朋友在舞台上用中文演唱歌曲“新年好”；随后一位女子带着一名华裔小女孩上台一起加入合唱。

视频的文字介绍称，这是一个刚从中国移民到当地的华裔小女孩，因为英语不好，老师和同学们担心她伤心和失落，于是特地在新年晚会上组织了合唱节目，大家一起唱中文版的新年歌。

点击量破百万

短短几天，这段视频点击量已超过百万，不少网友均表示被这个故事打动，并赞扬视频中“老师”的教育方式。

不过根据中国事实查核网站《上海辟谣》查证后，证实有关视频中的“外国小朋友”，其实是来自意大利的安东尼亚诺小合唱团，在2017年12月30日至2018年1月2日期间，在上海儿童艺术剧场举办的新年合唱音乐会时的画面。

此外，还有知情网民发帖解释了视频中，华裔小女孩出现的原因：“意大利安东尼亚诺小合唱团到上海演出，邀请这个中国小女孩同台，这个小女孩在此之前就与合唱团合作过《大雁往南飞》。”

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《上海辟谣》表示，视频中出现的中国女孩名叫王珈雯，在第60届意大利“金币”儿童歌曲大赛上，她曾作为中意文化交流活动中的小使者，受到赛事主办方安东尼亚诺小合唱团的邀请合作演出。

而在网传的这段视频中，这名小女孩应该也是作为嘉宾，被邀请上台一起表演。

截至目前，微博官方已对相关视频和网帖进行不实标注，并指出了视频的原始出处。