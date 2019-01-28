“延续他的专业精神”．冯伟衷女友复工拍剧 胡佳琪今早回覆《联合晚报》询问时说：“因为我觉得不该为了个人情绪影响工作，想继续他那专业的精神。”

冯伟衷首次发单曲《黑色眼泪》（Bla c kTears’）在本地苹果iTunes（Apple iTunes）的排名榜上一度名列第一。（互联网）

（新加坡28日讯）冯伟衷昨化作一缕青烟，女友胡佳琪只睡了一两个小时，今早忍痛复工拍剧，她回覆联合晚报：“我想延续他的专业精神。”

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胡佳琪今早回覆《联合晚报》询问时说：“因为我觉得不该为了个人情绪影响工作，想继续他那专业的精神。”开工前稍微补了眠，“本来是想早睡的，但是睡不着，大概一两个小时吧。但我不是一个人，因为Shane（包勋评）、洪凌和Joel（朱哲伟）也是拍到半夜，也睡不到几个小时，所以大家都是all in this together！”

《黑色眼泪》．iTunes登第一

冯伟衷在2015年推出的歌曲《黑色眼泪》（Black Tears\'）昨天曾一度成为新加坡网民在苹果iTunes网店排名第一的歌曲，排名超越著名爱尔兰男孩团体“西域男孩”（Westlife）在今年1月推出的《Hello MyLove》。

昨天冯伟衷的几名朋友就在他灵堂前演唱了《黑色眼泪》这首歌曲，来怀念过世的好友冯伟衷，现场的气氛哀伤肃穆。

到昨天下午5点，《黑色眼泪》在排名榜上排第二位。

发单曲《黑色眼泪》是冯伟衷在2015年最大的尝试。歌词“窗外微微亮的天／还残留你痕迹的房间／桌上那一杯咖啡／你走后又需要去温暖谁”描绘出寂寞的情景，像是在形容当时单身的他。