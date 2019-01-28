铁道公司宿舍火灾．烧毁10木屋3轿车 这起火灾是于今早10时03分，发生在孟沙的冷格阿都拉路的木屋。

消拯人员在现场进行灌救工作。（图：星洲日报）

（吉隆坡28日讯）马来亚铁道公司（KTMB）员工宿舍今早发生火灾，8名员工及时逃生，大火共烧毁了10间木屋及3辆轿车。

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这起火灾是于今早10时03分，发生在孟沙的冷格阿都拉路的木屋。

60消拯员10分钟控制火势

吉隆坡消防及拯救局发表文告说，行动中心接获大马紧急反应系统（MERS999）热线投报后，立即从班台、汉都亚、敦依斯迈医生花园及士布爹消拯局派出60名消拯人员到现场灌救。

班台消拯局长哈密达指出，消拯人员抵达现场后，发现大火迅速蔓延，浓浓黑烟不断涌向一旁的斯里彭亨人民组屋的7楼，在大马民防部队（JPAM）、警方及志愿警卫协助下，于10分钟内控制住火势。

“该员工宿舍共有15间木屋，但大火估计烧毁了10间宿舍单位，不过并没造成任何人命伤亡。”

他说，火势也波及泊在宿舍旁的11辆轿车及6辆摩哆车，其中3辆完全被烧毁的轿车，分别是迈薇、华嘉及艾力斯。

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民众投报指有爆炸声

询及是否因爆炸引起火灾，他说，当局接获民众投报指有爆炸声，但消拯局鉴证组必须进行搜证后，才能确认火灾原因。

灾黎各获3000援助金

此外，马来亚铁道公司首席执行员拉尼希山表示，一共有30人居住在被烧毁的宿舍里，当中有2个家庭（11人）及29名单身员工，公司将会为他们另外寻找新宿舍，目前暂时安置他们在附近的穆斯林祈祷所，并且提供3000令吉的金钱援助给每个灾黎。

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“那些木屋已有40年之久，是早年就兴建，目前的损失无法估计。”

另一方面，住户莫哈末扎米尔（30岁，铁路工人）说，当时在睡觉的他忽然感觉很热，不料醒来就看见大火，当时在屋内的8人立刻逃生，“我在这里居住了8年，没想到屋子就这样被大火吞噬了。”

公正党班底谷国会议员法米在接获消息后也前来巡视灾场。