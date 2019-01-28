总警长：罪案率降没改善人民印象．建议聘顾问提升警形象 他于今早为全国各州属防范罪案及社区安全组（JPJKK）主任会议主持开幕后，在新闻发布会上指出，今日会议是为了让各州属主任讨论制定更有系统性的防范罪案策略，武吉阿曼警察总部防范罪案与社区安全部总监拿督罗斯里将把各州属主任分为5组进行讨论。

莫哈末卡里尔（前排右二起）陪同弗兹和罗斯里，出席全国各州属防范罪案及社区安全组主任会议开幕礼。

（柔佛．新山28日讯）全国总警长丹斯里弗兹披露，去年的全国罪案率下降了11.9%，尽管数据显示罪案率下降，但这无助于改善人民对警方的印象，为此，他建议全国防范罪案及社区安全部聘请专人或顾问研究这个问题，提升警方形象。

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他于今早为全国各州属防范罪案及社区安全组（JPJKK）主任会议主持开幕后，在新闻发布会上指出，今日会议是为了让各州属主任讨论制定更有系统性的防范罪案策略，武吉阿曼警察总部防范罪案与社区安全部总监拿督罗斯里将把各州属主任分为5组进行讨论。

去年各州罪案率下降

他表示，他在会上致词时有提到，去年各州的罪案率都有下降，包括柔州罪案下降率与全国一样，为11.9%。

他指出，尽管面对拨款的限制，但警方仍会持续举办活动与民拉近距离，包括利用清真寺与庙宇，与穆斯林或非穆斯林接触，希望人民协助提供有关罪案等情报。

他指出，即便罪案数据每年都有减少，但人民对警方的信任感仍没有提升，这个问题也会被纳入此次会议讨论范围，并努力改善这方面问题。

他说，有关警方形象问题也面对社交网站带来的挑战。

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出席者包括柔佛州总警长拿督莫哈末卡里尔，武吉阿曼警察总部防范罪案与社区安全部总监拿督罗斯里。

毒品渗入监狱情况受控

针对上个月被揭露贩毒集团疑勾结狱卒，将毒品带进新邦令金监狱里供应给囚犯一案，弗兹指出，这个问题并非只发生在新邦令金或柔州，甚至警察总部，而警方已与监狱局紧密合作，目前情况受控制。

今年1月14日，弗兹在吉隆坡披露有关贩毒集团疑勾结狱卒，将毒品带进新邦令金监狱里供应给囚犯，警方在案件中一举逮捕5人起获值81万4000令吉的冰毒、海洛因及摇头丸等毒品。