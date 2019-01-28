柔佛苏丹捐54万助大马留学生 柔佛苏丹依布拉欣陛下今日宣布个人捐献10万英镑（约54万2000令吉）作为柔佛苏丹依布拉欣助学金，帮助目前正在海外求学的大马学生。

（新山28日讯）柔佛苏丹依布拉欣陛下今日宣布个人捐献10万英镑（约54万2000令吉）作为柔佛苏丹依布拉欣助学金，帮助目前正在海外求学的大马学生。

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脸书专页“柔佛王室”（The royal johor）今日贴文指出，柔佛苏丹后拉惹苏菲雅的 “拉惹苏菲雅教育援助金”（ZSIEFA）将处理这笔基金，让海外留学的大马学生受惠。

柔佛苏丹后拉惹苏菲雅谕令，柔佛苏丹依布拉欣十分关注大马海外留学生面对的财政压力。

柔佛苏丹后拉惹苏菲雅去年9月到英国旅行时，会见一批在英国留学的大马学生。这也是柔佛苏丹第二次通过柔佛苏丹依布拉欣助学金，帮助海外的大马留学生。

柔佛苏丹后拉惹苏菲雅今日在新山武吉士林王宫，接受来自柔佛苏丹后拉惹苏菲雅基金会董事会成员的觐见，这项会面历时1个小时。

贴文指出，柔佛苏丹后拉惹苏菲雅下达谕令，该基金会将会进行遴选海外留学生受惠者名单及拟定援助金金额。